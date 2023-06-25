خبير أمريكى يوضح كيفية موت ركاب الغواصة تيتان.. تم فجأة وبسرعة فائقة

كتبت أمل علام

قال الدكتور ديل مولي، المدير السابق للطب تحت سطح البحر والصحة الإشعاعية بالبحرية الأمريكية، إن الانفجار الداخلي كان قويا وتم بسرعة فائقة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أكد الدكتور ديل مولي، إن الوفيات كانت سريعة وغير مؤلمة، وتمت على الفور تقريبًا بسبب القوى غير العادية التي يمارسها المحيط في العمق، موضحا، إن الوفاة كانت مفاجئة للغاية، لدرجة أنهم لم يعرفوا حتى أن هناك مشكلة، أو ماذا حدث لهم.



الاب وابنه غرقا

وأضاف، يبدو الأمر وكأنك على قيد الحياة جزء من الثانية، والملي ثانية التالية تموت، كان الطاقم على بعد أكثر من ميلين تحت سطح المحيط، والذي كان يولد أكثر من 5500 رطل لكل بوصة مربعة من الضغط.



غرق الغواصة تيتان

كان على متن الغواصة، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush ، 61 عامًا، والمحارب المخضرم في البحرية الفرنسية بول هنري Nargeolet ، 77 عاما، والملياردير البريطاني هاميش هاردينج، 58 رجل الأعمال الباكستاني Shahzada Dawood، 41، وابنه سليمان، الذي كان عمره 19 عامًا فقط.

كانت السفينة الصغيرة التي تحمل الطاقم محمية بغرفة ضغط، وهي عبارة عن حجرة محكمة الغلق تحمل ضغطًا داخليًا أعلى بكثير من الضغط المحيط، ونظام غاز مضغوط للتحكم في الضغط الداخلي، وإمداد بغاز التنفس للركاب.



المحارب المخضرم فى البحرية الفرنسية

وأوضح مولي: هيكل الضغط هو الغرفة التي يقيم فيها الركاب، يبدو الأمر كما لو أنهم وصلوا إلى القاع عندما انفجر وعاء الضغط، وعادة، عندما ينهار، فإنه يفسح المجال دفعة واحدة، مضيفا، يبدو أن أسطوانة ألياف الكربون هي التي تراجعت وتسببت في الانفجار الداخلي.

وقال، كيف تم اختراق غرفة الضغط لا يزال غير واضح، لكن مثل هذا الانفجار الداخلي يمكن أن يكون بسبب تسرب أو انقطاع التيار الكهربائي أو حريق صغير من دائرة كهربائية قصيرة، كما غمرت المياه ذات الضغط العالي بالخارج، مما أدى إلى إزالة الغطاء الخلفي وإطار الهبوط، وتمزيق جسم الغواصة، وسحق من بداخله، مضيفا، "إنهم لقد تمزقوا أشلاء.



قبل الهبوط

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه يحدث الانفجار الداخلي عندما تكون موجة الضغط إلى الداخل، بينما يحدث الانفجار عندما تخرج موجة الضغط أو موجة الصدمة من أي مصدر كان، وكأنه نفخ بالونا كثيرًا ، وينفجر البالون في النهاية عندما يكون هناك ضغط شديد.

قال مولي: "عندما يقف شخص ما على علبة صودا فارغة ، فإنها ستحمل وزنك، ولكن بعد ذلك إذا ضغطت على الجانبين، فسوف تنهار العلبة على الفور"

وافق نيكولاي روترمان، عالم بيئة أعماق البحار بجامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة، على أنه إذا حدث مثل هذا الانهيار الداخلي، فإن الضغط يقتل الركاب على الفور تقريبًا.

كان بول هنري نارجوليه، 77 عامًا - المعروف عالميًا باسم PH - جزءًا من أول رحلة استكشافية بشرية لزيارة حطام تيتانيك في عام 1987، وزار الموقع 35 مرة على الأقل، قالت عائلته إن قلوبهم تحطمت بسبب وفاته.

إنه رجل سيُذكر كأحد أعظم مستكشفي أعماق البحار في التاريخ الحديث، عندما تفكر في تيتانيك وكل ما نعرفه عن السفينة اليوم، ستفكر في بول هنري نارجوليه وعمله الأسطوري، بدأت غواصة OceanGate هبوطها حوالي الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد باتجاه موقع حطام سفينة تايتانيك في أعماق المحيط الأطلسي. بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة، فقدت السفينة الاتصال بالسطح.



الرئيس التنفيذى لشركة اوشن جيت

وأشار تقرير جديد إلى أن البحرية الأمريكية ربما التقطت صوت الانفجار الداخلي صباح الأحد، لكن جهود الإنقاذ الضخمة ما زالت مستمرة.

وقال مسؤول كبير بالبحرية الأمريكية، "أجرت البحرية الأمريكية تحليلاً للبيانات الصوتية واكتشفت حالة شاذة تتوافق مع انفجار داخلي أو انفجار في المنطقة المجاورة العامة حيث كانت الغواصة تيتان تعمل عندما فقدت الاتصالات.

في وقت سابق يوم الخميس، قال الأدميرال جون موجر في خفر السواحل إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الانفجار الداخلي قد حدث في وقت آخر اتصال أم لا.

وقال إن الانفجار الداخلي لم تكتشفه عوامات السونار التي تستخدمها أطقم البحث، مما يشير إلى حدوثه قبل وصولهم - وقد سمعته البحرية الأمريكية بالفعل.

قال موغير: "كانت لدينا أجهزة تصنت في الماء طوال الوقت ولم نسمع أي علامات على فشل ذريع من تلك"، كان من الممكن أن يولد الانفجار الداخلي صوتًا عريض النطاق مهمًا كان من الممكن أن تلتقطه عوامات السونار.

من غير المعروف لماذا لم تعلن البحرية الأمريكية المعلومات حول الانفجار الداخلي المحتمل معروفًا. كما أنه من غير المعروف ما إذا كانوا قد أبلغوا العائلات أو أطقم الإنقاذ بتحليلهم.

قد يكون أحد الأسباب أنهم أرادوا إطلاق مهمة بحث وإنقاذ على أمل أن تكون معلوماتهم خاطئة، ولم يرغبوا في إبداء أي سبب لردع البحث.

يذكر إنه في 18 يونيو 2023، فقد التواصل مع تيتان، وهي غطاسة تديرها أوشان جيت، في المياه الدولية في شمال المحيط الأطلسي قبالة ساحل نيوفاوندلاند، كندا، كانت الغواصة في رحلة استكشافية سياحية لمشاهدة حطام سفينة آر إم إس تيتانيك وعلى متنها 5 أشخاص، انقطع الاتصال مع الغواصة بعد ساعة و 45 دقيقة من غوصها إلى موقع الحطام، وأُخطرت السلطات عندما لم تظهر مرة أخرى في الوقت المحدد في وقت لاحق من ذلك اليوم، أجريت العديد من عمليات البحث والإنقاذ من فريق دولي بقيادة خفر سواحل الولايات المتحدة، والبحرية الأمريكية، وخفر السواحل الكندي.