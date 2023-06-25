حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات المرافق فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21 للإزالات، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى فى المهد بنجع الكريمات التابع لقرية الحلة بمساحة 150 متر مربع، وحالة بعزبة أبو حمص التابعة لقرية الكيمان بمساحة 60 متر مربع، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدى بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص، قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت التصدى لأعمال بناء مخالف فى المهد بمنطقة نجع القباحى الشرقى.

شارك فى الحملة رئيس منطقة المطار يوسف محمد على، ومسئولى الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية، حيث تبين أن المخالف يقوم ببناء قواطيع من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية داخل إحدى المنازل بنجع القباحى الشرقى على مسطح (200) م، تم إيقاف الأعمال وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

كما شنت شرطة المرافق برئاسة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت مناطق الكرنك، نجع الطويل، المستشفى العام، معدية الاهالى، حى الفيروز، شارع المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر اشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و8 محاضر نظافة عامة، وضبط 4 ميكروفون تسبب ازعاج، و14 محضر مضبوطات متنوعة، و42 محضر إزالات ادارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.