جولة لرئيس الوزراء ونظيره الهندى بمنطقة الأهرامات

كتبت هند مختار

رافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.