جوارديولا يختتم زيارته للأقصر بجولة فى مصنع "ألباستر" لشراء الهدايا لأسرته

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل أحد مصانع الألباستر والتحف الفرعونية فى مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، زيارة المدرب الأسبانى بيب جوارديولا خلال تواجده بالبر الغربي وقبل ختام رحلته بالأقصر، للحصول على بعض الهدايا التاريخية من تلك المصانع الأبرز في صناعة التحف الفرعونية المقلدة والتى تبهج السياح من حول العالم.

ويقول قناوى محمود أحد رجال السياحة فى غرب الأقصر، إنه قام المدرب بيب جوارديولا بعمل جولة فى أحد مصانع الألباستر والتقط الصور التذكارية مع ملوك صناعة التحف الفرعونية المقلدة، وسط سعادته الكبيرة بمهارة وموهبة أبناء الأقصر فى تصنيع تلك التحف المميزة لتكون أجمل هدايا للسياح من حول العالم.

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، خروج رحلات البالون بصورة طبيعية وسط أجواء من البهجة بين السائحين من حول العالم، حيث شارك فى تلك الرحلات المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته للاستمتاع برحلة خاصة على متن إحدى البالونات فى غرب الأقصر.

ويقول مصدر بمطار البالون الطائر بالأقصر، إنه وصل فى تمام السادسة صباح اليوم الأحد، المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته لأرض مطار البالون، واستقلوا إحدى البالون الطائرة بسعة 8 أشخاص فى رحلة خاصة بهم، وقاموا بالتحليق فى السماء لمدة نصف ساعة، وبعدها انطلقوا فى رحلة لمعبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك والملكات، تمهيداً للانطلاق فى رحلة نيلية فى العاشرة صباحاً باتجاه الجنوب لمحافظة أسوان على متن ذهبية نيلية خاصة قام باستئجارها له وأسرته لعدة أيام فى نهر النيل.

ومن الجدير بالذكر إنه وسط أجواء من السعادة الكبيرة بزيارة مصر والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة، عقب الفرحة الكبيرة بتحقيق الثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتي، يزور المدرب الأسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته مصر فى تلك الأيام لقضاء رحلة إجازة سياحية مبهرة تكون ذكرى تاريخية له ولأسرته فى موسم للتاريخ حققه فى كرة القدم فى أوروبا، بتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا مع الفريق الذي يدربه.