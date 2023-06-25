توفير كميات من اللحوم الطازجة لأهالى مدينة أبورديس بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

واصل مجلس مدينة أبورديس بجنوب سيناء جهوده لتوفير كميات من اللحوم الطازجة للأهالى عبر أحد المنافذ الغذائية المعتمدة.

قال اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة أبورديس، أنه تم التنسيق وإحضار اليوم لحوم طازجة بدلتا ماركت بسعر 200 جنيه للكيلو ويتم البيع تحت إشراف التموين حتى نفاذ الكمية.

اضاف انه رفعا للأعباء عن كاهل المرأة المعيلة من أرامل ومطلقات، تم تدبير كميات من الملابس الجديدة والمستعملة بحالة جيدة (أطفال بأعمار مختلفة - حريمى - رجالى ) وإعادة التأهيل ( كى - تكييس) وتوزيعها على المحتاجين والأيتام بمجلس مدينة أبورديس.

واشار رئيس مدينة ابورديس بجنوب سيناء، أن أهم الأعمال الجارية داخل المدينة إنشاء حديقة أبورديس العامة المقامة على مساحة 11 فدانا وتضم مساحات خضراء وألعاب أطفال وبرجولات لتصبح متنفسًا لأهالى المدينة، ويتم تنفيذها بالمشاركة المجتمعية.

وقال انه يتم أعمال رصف الطرق وتركيب البلدورات ضمن أعمال الرصف والتجميل بالمدينة بخطة العام المالى 2022/ 2023.