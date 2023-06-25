توافد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية لأداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

الإسكندرية - أحمد الزغبي

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادتي، الكيمياء للشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وعلي صعيد آخر، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكيمياء مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.



أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات بالإسكندرية_1



توافد طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بالإسكندرية



توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجان الإسكندرية_1



طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور أمام لجان الامتحانات بالإسكندرية_1











