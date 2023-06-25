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تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى

الأحد، 25 يونيو 2023 06:51 م
تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالى:
 
أول أيام عيد الأضحى (الأربعاء 28 يونيو 2023) إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ.
 
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الخميس 29 يونيو 2023):
 
يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:
 
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
 
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
 
يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
 
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.
 
 

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