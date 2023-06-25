تشكيل لجنة لمعاينة انسداد غرف الرى بقرية الزنكلون فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من مديرية الطرق والإدارة المركزية للموارد المائية والرى ورئاسة مركز الزقازيق وقطاع الغاز لوضع الحلول العاجلة لتضرر الأهالى من انسداد غرف الرى المسؤولة عن توصيل مياه الرى للأراضى الزراعية بقرية الزنكلون.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التغطية الجارية بمدخل قرية شرويده طريق الزنكلون، فى حضور المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق والنائبة مروه هاشم عضو مجلس النواب وعدد من أهالى القرية.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه ما تسفر عنه نتائج اللجنة المٌشكلة لحل المشكلة والتأكد من وصول المياه لرى الأراضى الزراعية بالقرية، مشيراً إلى أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بحل مشاكل المواطنين وتسعى جاهده للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أعرب الأهالى عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم وتوجيه الجهات المعنية بحلها فوراً، مقدمين له الشكر لحرصة على زيارته لهم وقراره بتشكيل لجنه لحل مشكلة انسداد غرف الرى ووصول المياه لرى الأراضى الزراعية.

توجه محافظ الشرقية لقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتفقد عدد من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها امام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين.

كما حرص المحافظ على الاستماع لأهالى القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المركز بتلبيتها فوراً والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التى يعانون منها.