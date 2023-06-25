تسمم 12 شخصا بالكلور فى مسبح بمدينة هيوستن الأمريكية

وكالات

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة هيوستن الأمريكية، أن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد تسممهم إثر تسرب الكلور إلى مياه مسبحهم.

وحسب موقع روسيا اليوم، أشار رئيس إدارة الإطفاء صمويل بينيا، إلى أن سبب الواقعة على ما يبدو هو زيادة نسبة الكلور في المسبح.

وفي تغريدة أولية، قالت الإدارة إن 7 أطفال و3 بالغين ذهبوا إلى المستشفيات، وإن بعض المرضى قادوا سياراتهم الخاصة. ولاحقا تم تأكيد نقل 12 شخصا من المسبح.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في التعرض للكلور إلى حرق العين، والتهاب الحلق، وحتى الربو الناجم عن التهيج الكيميائي.