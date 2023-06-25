ترامب: الاتهامات ضدى شارة شجاعة كبيرة وأخوض حملة صليبية صالحة

كتبت ريم عبد الحميد

وصف الرئيس الأمرالسابق دونالد ترامب الاتهامات التى يواجهها فى قضيتين منفصلتين بأنها تمثل "شارة شجاعة كبيرة"، وذلك خلال كلمة ألقاها أمس، السبت، فى فعالية لائتلاف الإيمان والحرية، مضيفا أنه يخوض "حملة صليبية صالحة".

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن ترامب الذى تحدث إلى حشد كبير فى مؤتمر "الطريق إلى الأغلبية" الذى نظمه ائتلاف الإيمان والحرية اليمينى الإنجيلى، قال إنه فى كل مرة يوجه إليه اتهامات من الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين والماركسيين والشيوعيين والفاشيين، اعتبر ذلك شارة كبيرة للشجاعة، وتابع قائلا: يوجه إلى اتهامات من أجلكم، واعتقد أن هناك أكثر من 200 مليون شخص يحبون بلدنا.

وجاءت تصريحات ترامب بعد عدة أسابيع من توجيه لائحة اتهام فيدرالية له فى القضية المتعلقة بتعامله مع الوثائق السرية التى عثر عليها فى مقر إقامته بمنتجع مارإلاجو بفلوريدا العام الماضى. وتزعم الاتهامات أن ترامب احتفظ بوثائق سرية فى ناديه للجولف، وأنه سعى لمنع استرداد المسئولين الفيدراليين لها. وأقر ترامب بأنه غير مذنب فى إجمالى 37 اتهاما يواجهه.

كما يواجه الرئيس الأمريكى السابق أيضا لائحة اتهام أخرى فى قضية دفع أموال لممثلة إباحية نظير التزامها الصمت بشأن علاقة بينهما، وذلك قبل انتخابات 2016.

من ناحية أخرى، وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها أمة محبوبة تتأرجح على حافة الاستبداد، مصورا حملته الرئاسية لانتخابات 2024 بأنها حملة صليبية صالحة.

وأضاف قائلا: على مدار سبع سنوات، كنت أحارب أنا وأنتم جنبا إلى حنب لإنقاذ بلادنا من الشر ومن القوى الشريرة التى تكرهها، أعتقد أنهم يكرهونا وأنهم يريدون حقا تدميرنا.

وتابع: معا نحن محاربون فى حملة صليبيبة صالحة لوقف مثيرى الحرائق والملحدين والعولميين والماراكيين، وهذا ما هم عليه، وسنستعيد جمهوريتنا كأمة واحدة فى ظل الرب بالحرية والعدالة للجميع.