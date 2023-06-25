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تدشين حملة "100 يوم صحة" بمحافظة الجيزة غدا

الأحد، 25 يونيو 2023 04:59 م
تدشين حملة "100 يوم صحة" بمحافظة الجيزة غدا مبادرة 100 مليون صحة
كتبت - مرام محمد

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يشهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح غد الإثنين، مراسم تدشين الحملة القومية "100 يوم صحة" من مكتب صحة ميت عقبة، وذلك بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة.
 
وتستهدف المبادرة بما تضمه من فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة إجراء الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية لهم وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.
 
وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم).
 
كما تقدم الحملة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن)، وفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وتقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

100 يوم صحة

100 مليون صحة

الجيزة

محافظ الجيزة



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