اليوم السابع
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تحذير فى فنزويلا من تسرب أكثر من ألف برميل نفط خام فى بحيرة ماراكايبو

الأحد، 25 يونيو 2023 11:11 ص
تحذير فى فنزويلا من تسرب أكثر من ألف برميل نفط خام فى بحيرة ماراكايبو تسريب نفطى فى فنزويلا
فاطمة شوقى

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نددت بعض الشركات  فى فنزويلا مثل " ازول امبينتاليستاس" بتسريب أكثر من ألف برميل من النفط الخام يوميا فى بحيرة ماراكايبو، وحذرت من حدوث المزيد من الانسكابات فى نقاط مختلفة، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن شركة بدفسا PDVSA للنفط المملوكة لحكومة فنزويلا أعلنت بدء أعمال اتنظيف فى بحيرة ماراكايبو، وهى الأكبر فى البلاد، والتى تأثرت فى الأيام الأخيرة بانسكابات النفط فى ولاية زوليا، وهى منطقة بها احتياطيات كبيرة من الهيدروكربون.

وأشارت الشركة، عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام إلى أنها تقوم بأعمال التنظيف خام على ساحل ماراكايبو الى جانب بعض الصور التى تظهر بدء عملية التنظيف.

ولم تقدم الشركة الفنزويلية اى معلومات عن حجم الانسكابات النفطية التى ندد بها النشطاء فى الأيام الأخيرة، الذين يطالبون الدولة بمعالجة الوضع الحالى، حيث أن هذه الانسكابات تضر بالحياة البحرية والسياحة وصحة الاشخاص.

وقالت الناشط خوسيه ساندوفال: "لا بد من إعلان حالة الطوارئ فى اى جزء من العالم تعانى من هذه الأزمة".

وانخفض إنتاج النفط في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة فى العالم، في السنوات الأخيرة، بينما زادت التقارير عن تسرب النفط في بحيرة ماراكايبو وأجزاء أخرى من البلاد.

سجل مرصد البيئة السياسية (OEP 86 انسكابًا للنفط في فنزويلا خلال عام 2022، ومن المرجح أن يكون رقم عالمة الاجتماع والباحثة والمعلمة إلسا جابرييلا رودريجيز أعلى من ذلك بكثير لأن تقرير المنظمة مدعوم فقط من خلال مراقبة وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية .

 

 


فنزويلا

تسرب النفط

شركة النفط

انسكاب نفطى



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