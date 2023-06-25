بيلاروسيا تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة للرد على العقوبات الغربية

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أكد وزير الخارجية البيلاروسى سيرجى ألينيك أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة للرد على العقوبات الغربية.

وقال ألينيك - فى تصريح نشرته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية اليوم /الأحد/ - إن بيلاروسيا تعمل جاهدة لتقليل عواقب الضغط الذى تسببه العقوبات المفروضة عليها، وإن هذه الجهود لا تهدف إلى إعادة توجيه تدفقات الصادرات فقط، بل تهدف أيضا إلى اتخاذ تدابير متبادلة.



وأشار وزير الخارجية إلى اتخاذ عدد من القرارات مثل تحديد قائمة الدول غير الصديقة، والقيود المفروضة على استيراد التكنولوجيا من الدول الغربية، والقيود المتعلقة بمجموعة كاملة من المنتجات الغذائية، وقال "قررنا مؤخرا تقييد دخول المقطورات وشبه المقطورات البولندية إلى أراضى بيلاروسيا ردا على عقوبات وارسو الأخيرة ضد بيلاروسيا"، وصرح بأنه يجرى حاليا إعداد إجراءات إضافية وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح ألينيك أن بيلاروسيا تتخذ كل هذه الإجراءات بعناية بعد تقييم المخاطر الاقتصادية والتأثير الاقتصادى لها، مشيرا إلى أن العقوبات التى يفرضها الأوروبيون والأمريكيون تؤثر على كل دول العالم دون استثناء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.