بوتين: أمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يبدأ يومه وينهيه مركزا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك غداة أزمة تمرد مقاتلي فاجنر التي انتهت بتسوية.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال بوتين "أمنح أولوية قصوى "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وأبدأ يومي وأنهيه بهذا الأمر".

وأضاف الرئيس الروسي أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مؤكدا أن روسيا "واثقة من أن جميع خططها ومهامها المتعلقة "بالعمليات العسكرية الخاصة" في أوكرانيا".

وفي غضون 24 ساعة، اندلع تمرد مسلح قاده رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، لينتهي باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وينص على مغادرة بريجوجين، الذي حاول الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا.