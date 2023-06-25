بريطانيا: مقاتلات سلاح الجو الملكى تعترض 21 طائرة روسية بالقرب من المجال الجوى لحلف الناتو

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم /الأحد/ أن مقاتلات سلاح الجو الملكى البريطانى اعترضت 21 طائرة روسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالقرب من المجال الجوى لحلف شمال الأطلسى "الناتو".

وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس - وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - "إن عمليات الاعتراض هذه تعتبر تذكيرًا صارخًا بقيمة الدفاع الجماعى والردع الذى يوفره الناتو.



وتابع قائلا "عمل سلاح الجو الملكى البريطانى جنبًا إلى جنب مع حلفائنا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان حماية الدول الأعضاء والدول الشريكة لنا".



وأكد وزير الدفاع البريطانى بن والاس، التزام المملكة المتحدة المستمر بتعزيز الأمن الأوروبى جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يشاركوننا القيم نفسها.



ووفقا للحكومة البريطانية، فإن مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكى سارعت لمهمة الشرطة الجوية فى منطقة البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسى فى إستونيا للرد على الطائرات الروسية 21 مرة فى آخر 21 يومًا.



وأضافت الحكومة البريطانية أن إطلاق مقاتلات تايفون ما هو إلا لمراقبة الطائرات الروسية عند رفضها التحدث لوكالات الحركة الجوية ما يجعلها تشكل خطرًا على سلامة الطيران.



يذكر أن طائرات تايفون تعمل من السرب الأول المقاتل التابع لسلاح الجو الملكى البريطانى فى لوسيموث من قاعدة أمارى الجوية منذ مارس كجزء من مساهمة المملكة المتحدة الرائدة فى حلف شمال الأطلسي، جنبًا إلى جنب مع القوات الجوية البرتغالية والرومانية المتمركزة فى ليتوانيا.