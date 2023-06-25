بدء التقديم الإلكترونى لرياض الأطفال والابتدائى بالمعاهد الأزهرية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن قطاع المعاهد الأزهرية قرر فتح باب التقديم الإلكترونى للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بجميع المعاهد الأزهرية (عادي- نموذجي- خاص) بدءًا من اليوم الأحد الموافق25 يونيو الجارى، وينتهى يوم 13 يوليو المقبل، للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهى التقديم يوم 17 يوليو المقبل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية أن قطاع المعاهد الازهرية وضع مجموعة من الضوابط وإجراءات القبول فى المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى: 2023 / 2024م وهى كما يلى أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو ( 4 سنوات) فى أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، والصف الأول الابتدائى (المتقدمين الجدد) هو (6 سنوات) فى أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

وشدد رئيس المنطقة على السادة أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات ذويهم، وأنه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذى تم اختياره ونوعه، وعليهم متابعة موقع التنسيق الإلكترونى حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقى.

وسيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسى المنقضى للمستوى الثانى بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثانى بالعام الدراسى المنقضى بالمعهد للصف الأول الابتدائى بالمعهد ذاته دون حاجة ولى الأمر إلى تقديم إلكترونى، مع مراعاة استيفاء أى مستندات أخرى تكون لازمة فى هذا الشأن.

ويجوز لولى أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2022/2023م التقديم إلكترونيًّا لابنه / ابنته فى تنسيق الصف الأول الابتدائى فى معهد ليس به مرحلة رياض أطفال، إذا كان مستوفيًا للسن وشروط القبول المقررة فى هذا المعهد، وحال وجود أماكن شاغرة؛ مع احتفاظه بمكانه الأصلى حال عدم قبوله فى التنسيق الجديد.