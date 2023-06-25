انهيار جسر يسفر عن سقوط قطار محمل بمواد خطرة في نهر بالولايات المتحدة

أحمد علوى

تسبب انهيار جسر فوق نهر يلوستون بولاية في مونتانا يوم السبت، بسقوط عدة عربات قطار محملة بمواد خطرة في النهر. ووفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، سقطت ثماني عربات على الأقل في النهر، مما أدى إلى تسرب مواد خطرة إلى الماء.