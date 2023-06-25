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انهيار جسر يسفر عن سقوط قطار محمل بمواد خطرة في نهر بالولايات المتحدة

الأحد، 25 يونيو 2023 03:36 ص
انهيار جسر يسفر عن سقوط قطار محمل بمواد خطرة في نهر بالولايات المتحدة الشرطة الامريكية
أحمد علوى

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تسبب انهيار جسر فوق نهر يلوستون بولاية في مونتانا يوم السبت، بسقوط عدة عربات قطار محملة بمواد خطرة في النهر. ووفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، سقطت ثماني عربات على الأقل في النهر، مما أدى إلى تسرب مواد خطرة إلى الماء.

وبحسب الوكالة، قررت السلطات المحلية إغلاق مجرى النهر لمنع محتويات العربات من بلوغ الأراضي الزراعية المجاورة. وقال متحدث باسم شركة سكك الحديد "مونتانا ريل لينك" إن طاقم القطار لم يصب بأذى.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قطار شحن عن مساره في الولايات المتحدة هذا العام. ففي 4 مارس، وقع حادث سكة حديد كبير في ولاية أوهايو، عندما خرج قطار شركة "نورفولك ساوثرن" المحمل بمواد كيميائية عن مساره. كما خرج قطار شحن تابع لشركة "ماناديان باسيفيك" يحمل منتجات بترولية لإنتاج الأسفلت عن مساره في ولاية نيويورك في 27 مارس، مما أدى إلى تسرب مواد خطرة أيضا.

 

 


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