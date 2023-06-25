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انتظام الطلبة والطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 09:05 ص
انتظام الطلبة والطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. صور لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انتظم دخول الطلبة والطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم بمحافظة الإسماعيلية، وشهدت اللجان استخدام العصا الإلكترونية للكشف على الطلاب والتأكد من عدم حملهم لأى أجهزة تليفون محمول أو أى أجهزة أخرى وعدم دخولهم لجان الامتحانات بأى أوراق أو كتب أو اشياء مخالفة لقواعد الامتحانات، وذلك تنفيذا لكتاب وزارة التربية والتعليم الدورى الخاص بتنظيم عملية الامتحانات.
 
وتوافد الطلبة والطالبات على لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية لأداء امتحان مادتى الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة العلمية، وشهد محيط المدارس انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين للجان وتواجد أولياء الأمور وانتظارهم لأولادهم الطلبة والطالبات حتى خروجهم من لجان الامتحانات. 
 
 وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسى الحالى حيث من المقرر أن يؤدى الامتحانات اليوم الاثنين 10 آلاف و858 طالبا وطالبة بـ 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية فى مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية. 
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم انه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدى لأى محاولات الغش وفى مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية. وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسماعيلية إنه سبق وأن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة. 
 
ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة. 
 
كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الإثنين 12 يونيو والثلاثاء 13 يونيو الجارى بينما تنطلق المواد الأساسية اليوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية وتنتهى يوم 13 يونيو 2023.
 
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (1)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (1)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (2)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (2)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (3)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (3)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (4)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (4)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (5)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (5)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (6)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (6)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (7)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (7)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (8)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (8)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (9)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (9)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (10)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (10)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (11)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (11)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (12)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (12)

لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (13)
لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية (13)

 


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