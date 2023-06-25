اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 06:02 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تدعو إسرائيل لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين

الأحد، 25 يونيو 2023 05:00 م
الولايات المتحدة تدعو إسرائيل لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين جيك سوليفان
أ ش أ

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أعرب مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم فى الضفة الغربية.
 
وأكد سوليفان - فى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلى تساحى هنيجبي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.
 
ودعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب بما فى ذلك التوسع الاستيطانى التى تزيد من تأجيج التوترات، معربًا عن أمل الولايات المتحدة فى أن يبنى الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى على الالتزامات التى تم التعهد بها خلال الفترة الأخيرة، وأن يجتمعا فى وقت قريب.
 

جيك سوليفان

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

مستوطنون



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