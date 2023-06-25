الوقود والأسمدة يتصدران قائمة السلع المصرية الأكثر تصديرا لفرنسا عام 2022

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 35%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 61%.

وجاء ترتيب أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا وفقا لما يلي:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766.6 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة بلغت 99.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تراجع بلغت 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 10.7 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.