اليوم السابع
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النقل تحذر المواطنين: المزلقانات العشوائية تزهق الأرواح وتعطل حركة القطارات

الأحد، 25 يونيو 2023 01:53 م
النقل تحذر المواطنين: المزلقانات العشوائية تزهق الأرواح وتعطل حركة القطارات المزلقانات العشوائية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين، اليوم على صفحتها الرسمية، بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.
 
وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات. 
 
وتستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.
 
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