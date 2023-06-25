"النقل السعودية": 7 آلاف عملية فحص رقابية للوسائل العاملة بموسم الحج خلال 24 ساعة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذهِ المخالفاتُ تَنَوَّعَتْ طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة سائق، وبطاقة التشغيل للمركبة، ووضع ملصقات وأدوات زينة غير معتمدة من الهيئة، إضافة إلى عدم تدوين البيانات في كشف تحميل الركاب.

وأَوْضَحَتِ الهيئةُ أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ بهدف ضمان تقديم خِدْمَاتِ النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخِدْمَاتِ لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

وتواصلُ الهيئةُ مَهَامَّهَا في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيَسَّرٍ.

كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.

وفي السياق، أنهى أعضاء الكشافة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية عملية مسح المشاعر بعد عمل استمر لعدة أيام على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة أكثر من 3500 كشاف وجوال بمعدل 4 ساعات لكل فترة.

وأفاد قائد لجنة المسح والإرشاد بالمعسكرات هاني بن معتوق جان، بأن الكشافة استطاعوا رفع بيانات المربعات من الميدان في مشعري منى وعرفات، وتعرفوا خلالها على الجهات الحكومية ومؤسسات الطوافة ومكاتب الخدمة الميدانية والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الهلال الأحمر ومراكز الدفاع المدني والمكاتب الخدمية والمحال التجارية والشوارع والطرق الطولية والفرعية.

وأوضح قائد لجنة المسح والإرشاد أن المشاركين تلقوا تدريباً يختص بالتعرف على مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة وكيفية خدمة ضيوف الرحمن من خلال هذه المراكز بدءاً من ليلة الثامن من ذي الحجة.

من ناحية أخرى، وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية أكثر من 100 ألف كمامة.

وأوضح مدير الوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري، أن البرنامج يهدف إلى تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء عباداتهم في أجواء صحية وتمنع تناقل العدوى، مشيرًا إلى أن الرئاسة توزع أكثر من 100 ألف كمامة يوميًا على ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الرئاسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصديه.

وأضاف: أنه ومن خلال برنامج "وقايتك.. كمامتك" لموسمه الثالث الذي يهدف لرفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام وأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية ولبس الكمامة، تم تخصيص فريق عمل يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام، عبر عددٍ من الفرق الميدانية و(الكونترات) الموجودة داخل المسجد الحرام.