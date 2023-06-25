اليوم السابع
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الكنيسة تعقد اجتماعا مجمعا لكهنة عزبة النخل

الأحد، 25 يونيو 2023 04:37 م
الكنيسة تعقد اجتماعا مجمعا لكهنة عزبة النخل الكنيسة تعد اجتماع مجمع كهنة عزبة النخل
كتب: محمد الأحمدى

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عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع. 
 
وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة. 
 
واستضاف اللقاء عددًا من خدام مؤسسة Coptic Orphans ، والذين قدموا تعريفًا للمؤسسة ونشاطها وخدمتها لأكثر من ١٥ ألف من أبناء الكنائس القبطية بمصر، بهدف ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم في مصر.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البابا شنوده الثالث

عزبه النخل



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