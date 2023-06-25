الكنيسة تحتفل بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. اعرف الأحداث

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد الموافق 25 يونيو بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذى كان فى عهد البابا كيرلس السادس والرئيس جمال عبدالناصر.

واصطحب الرئيس عبدالناصر وفدًا يتكون من حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية، وأنور السادات رئيس مجلس الأمة، وبحضور قداسة البابا كيرلسالسادس وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية، وضيوف قداسة البابا من أنحاء العالم من ممثلى كنائس العالم من نيوزيلندا والهند جنوبا إلى الدنماركوالهند شمالا ومن اليابان والفيليبين والاتحاد السوفيتى شرقا إلى كندا وأمريكا غربا.

وقام بتصميم بناء الكاتدرائية الجديدة المهندسان عوض كامل وسليم كامل فهمى، ونفّذ التصميم الإنشائى الدكتور ميشيل باخوم، ونفذت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سيبكو" الكاتدرائية المصمّمة على هيئة صليب، ووضع الرئيس جمال عبدالناصر حجر الأساس لها عام 1965، قبل أن يفتتحها فى عام1968.