القوات الروسية تصد 14 هجوما أوكرانيا حول أرتيموفسك ودونيتسك

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت اليوم /الأحد/ من صد 14 هجوما للقوات الأوكرانية حول أرتيموفسك ودونيتسك.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن كوناشينكوف قوله :" صدت القوات المسلحة الروسية 10 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية حول أرتيموفسك ،وأربع هجمات أخرى فى مناطق مستوطنات كراسنوجوروفكا وأفدييفكا ومارينكا وبيرفومايسكوى فى جمهورية دونيتسك الشعبية" .



وأضاف "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم محاولة العمليات الهجومية فى اتجاهات دونيتسك وكراسنوليمانسك ويوجنو دونيتسك وزابوريجيا".



وتابع "كوناشينكوف" :"فى اتجاه دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيموفسك، نجحت الإجراءات الكفؤة والشجاعة للوحدات المدافعة عن مجموعة القوات الجنوبية الروسية فى صد 10 هجمات للعدو فى مناطق مستوطنات أوريخوفو - فاسيليفكا، وكورديوموفكا، وياجودنو، وزاليزنيانسكوى ، ودوبوفو- فاسيليفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية".