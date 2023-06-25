اليوم السابع
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القوات الروسية تصد 14 هجوما أوكرانيا حول أرتيموفسك ودونيتسك

الأحد، 25 يونيو 2023 07:07 م
القوات الروسية تصد 14 هجوما أوكرانيا حول أرتيموفسك ودونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت اليوم /الأحد/ من صد 14 هجوما للقوات الأوكرانية حول أرتيموفسك ودونيتسك.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن كوناشينكوف قوله :" صدت القوات المسلحة الروسية 10 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية حول أرتيموفسك ،وأربع هجمات أخرى فى مناطق مستوطنات كراسنوجوروفكا وأفدييفكا ومارينكا وبيرفومايسكوى فى جمهورية دونيتسك الشعبية" .


وأضاف "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم محاولة العمليات الهجومية فى اتجاهات دونيتسك وكراسنوليمانسك ويوجنو دونيتسك وزابوريجيا".


وتابع "كوناشينكوف" :"فى اتجاه دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيموفسك، نجحت الإجراءات الكفؤة والشجاعة للوحدات المدافعة عن مجموعة القوات الجنوبية الروسية فى صد 10 هجمات للعدو فى مناطق مستوطنات أوريخوفو - فاسيليفكا، وكورديوموفكا، وياجودنو، وزاليزنيانسكوى ، ودوبوفو- فاسيليفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية".

 


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