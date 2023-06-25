اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات الأوكرانية تستعيد أراضى في دونيتسك استولت عليها روسيا في 2014

الأحد، 25 يونيو 2023 04:00 ص
القوات الأوكرانية تستعيد أراضى في دونيتسك استولت عليها روسيا في 2014 الجيش الاوكرانى
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أعلنت القوات الروسية السبت استعادة أراض بالقرب من كراسنوهوريفكا في منطقة دونيتسك، كانت قد استولت عليها روسيا في عام 2014.
 
يأتي ذلك وفقا لما قاله قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في تافريا، الجنرال أولكسندر تارنافسكي عبر تلجرام، حسبما ذكرت يوكرينفورم الأوكرانية.
 
وشدد تارنافسكي، على أنه "في اتجاه تافريا ، قامت قوات الدفاع بتحرير الأراضي القريبة من كراسنوهوريفكا في منطقة دونيتسك التي استولت عليها روسيا منذ عام 2014. وأن القوات مستمرة في تقدمها".
 
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم المركز الصحفي المشترك لقوات دفاع تافريا، فاليري شيرشين - لشبكة تليفزيون "يونايتد نيوز" - إن القوات الأوكرانية أخرجت القوات الروسية من المنطقة منذ حوالي أسبوع، ولكن لم يكن ممكنا نشر المعلومات لأسباب تكتكية.
 
وفي منطقة أخرى تواصل قوات الدفاع الأوكرانية القضاء على القوات الروسية وتدمير معداتهم العسكرية في اتجاهي باخموت ولوهانسك، وفقا لما صرح به قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، عبر تليجرام.
 
وتابع ان المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القضاء على الروس على الجبهة وأنهم يتقدمون في اتجاه باخموت.
 
ووفقا لتعبيره أنه في اتجاه لوهانسك، أظهر لواء المدفعية الـ 45، أداء ممتازا بالتعاون مع وحدات الاستطلاع الجوي من اللواء الآلي الثالث والستين. ونتيجة لذلك تفقد القوات الروسية معداتها.
 
كما نشر سيرسكي مقطع فيديو لشاحنة خدمة وقود روسية يتم تدميرها من قبل لواء المدفعية المنفصل الخامس والأربعين. وأكد أن أوكرانيا ستعيد كل أراضيها، "وأن روسيا ليس لديها فرصة".

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