اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 08:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على ترزي بتهمة قتل عامل في أوسيم

الأحد، 25 يونيو 2023 07:21 م
القبض على ترزي بتهمة قتل عامل في أوسيم حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على ترزي، لاتهامه بقتل عامل في أوسيم، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

قتل عامل

أوسيم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة