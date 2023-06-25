القبض على ترزي بتهمة قتل عامل في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على ترزي، لاتهامه ب قتل عامل في أوسيم، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.