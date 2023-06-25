اليوم السابع
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العراق: القبض على 3 متهمين بالإرهاب ببغداد وقتل عنصر داعشى جنوب كركوك

الأحد، 25 يونيو 2023 06:06 م
العراق: القبض على 3 متهمين بالإرهاب ببغداد وقتل عنصر داعشى جنوب كركوك الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت قوات وكالة الاستخبارات العراقية اليوم /الأحد/ القبض على ثلاثة متهمين من منفذى الدكات العشائرية وفق أحكام المادة 4 إرهاب فى بغداد.


وأوضحت وزارة الداخلية العراقية - فى بيان اليوم /الأحد/ وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أن قوات وكالة الاستخبارات ألقت القبض على ثلاثة من منفذى الدكات العشائرية، وفق معلومات دقيقة وكمين محكم.


فى سياق آخر أعلن مصدر أمنى فى قيادة العمليات بمحافظة كركوك ،عن تمكن قوة من الفرقة الثامنة للجيش العراقى و اللواء 16 من الحشد الشعبى وبمساندة طيران الجيش من قتل عنصر داعـشى ومحاصرة آخرين بالقرب من قرية تركلان جنوب كركوك .


الجيش العراقى

العراق

كركوك

بغداد

داعش



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