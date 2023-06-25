اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة: تقديم خدمة صحية متميزة بحملة "100 يوم صحة" لكل المصريين

الأحد، 25 يونيو 2023 10:27 م
الصحة: تقديم خدمة صحية متميزة بحملة "100 يوم صحة" لكل المصريين حسام عبد الغفار
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حول إطلاق حملة "100 يوم صحة"، قائلاً: "إنه برعاية الرئيس السيسى قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بصحبته الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإطلاق الحملة والتى تستهدف 104 ملايين مواطن فى 27 محافظة".
 
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، على قناة cbc، أن الحملة ستقدم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان من خلال أكثر من 500 قافلة و5 آلاف وحدة رعاية أساسية وأكثر من 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، بالإضافة لخدمات الصحة الإنجابية من خلال أكثر من 500 عياد، والسيارات المتنقلة، و3299 سيارة إسعاف.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الحملة نقدم من خلالها خدمة صحية متميزة لكل المواطنين المصريين، موضحًا أننا نكثف المبادرات الصحية فى كل مكان، وجهد الصحة فى السنوات الماضية سيتم مضاعفته خلال حملة 100 يوم صحة.
 

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100 يوم صحه

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