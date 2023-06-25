الصحة السعودية: 72 ألف حاج يتلقون الخدمات العلاجية بمكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 72 ألفا و992 حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1444هـ.

وذكرت الوزارة ـــ في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية، مساء السبت ــــ أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء (19) عملية قلب مفتوح، و( 149 ) قسطرة قلبية، فيما أجريت ( 348) عملية غسيل كلوي، و( 29 ) عملية مناظير، بينما تم دخول ( 1449) حاجا وحاجة إلى المستشفيات.

وشاركت وزارة الصحة ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية (697) حاجا.

يذكر أن وزارة الصحة جهّزت خلال موسم حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (32) مستشفى، يساندها (140) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (6132) سريرا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (761) سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (222) سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (32) ألف ممارس.

كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير (190) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

وكثفت وزارة الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تم تجهيز عدد من المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وخصصت (الصحة) 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة.

ووفرت الوزارة عددًا كبيرًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، كما زودت جميع المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) بهذه المراوح.

ونفذت الوزارة عددًا من الدورات وبرامج التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس، وآلية علاجها، وطرق نقلها.

وفي السياق ذاته، كثفت وزارة (الصحة) رسائلها التوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن، والتي تتضمن طرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، محذرة الحجاج من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس الحارة؛ لما لها من آثار سلبية.