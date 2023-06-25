اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة السعودية: توفير 190 سيارة إسعاف بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد، 25 يونيو 2023 10:57 ص
الصحة السعودية: توفير 190 سيارة إسعاف بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن الحج_أرشيفية
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت "وزارة الصحة" السعودية جاهزية منشآتها الصحية في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ؛ لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.
 
وأوضحت أنه تم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذًا جويًّا وبريًّا وبحريًّا، واستقبالهم ومتابعة تحقيقهم الاشتراطات الصحية، حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، تتضمن مستشفيات ميدانية، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، والعمل على زيادة سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا، كما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا، يقوم على خدمتهم من الكوادر الصحية المؤهلة أكثر من 32 ألف ممارس.
 
وبيَّنت "الصحة" أنها ستقدم خدماتها للموسم الثاني عبر المستشفى الافتراضي بعد تسجيله نجاحًا وتميزًا في موسم الحج الماضي، حيث تم إضافة عدد من العيادات الافتراضية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال هذا العام.
 
وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وجهَّزت عربات متنقلة طبية تكون موجودة على خط المشاة بين المشاعر المقدسة، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركزَ طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة