السفير الصينى: مصر أول دولة أفريقية تستطيع تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية

كتب محمود راغب

أكد السفير الصيني لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة، أنه بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2 "، ستصبح مصر أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، مما سيعزز بشكل كبير على تطوير صناعة الفضاء في مصر.

وأشاد السفير في تصريحات صحفية، على هامش توقع عقود استلام النموذج الكهربي والميكانيكي للقمر الصناعي المصري مصر سات 2، بحضور وزيرة التعاون الدولي، والمدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بالتعاون مع مصر لإطلاق مصر سات 2 من الصين في اكتوبر القادم ،والذي سيقوم بدور بارز في دعم التنمية الاقتصادية والزراعية لتنفيذ مشروعات تنموية فارقة.

وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، لافتا الى أن مصر والصين في ديسمبر 2014، قد وقعا اتفاقية تعاون لتحديد التعاون في مجال أقمار الاستشعار عن بعد، وفي يناير 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الصناعي “مصر سات 2″.