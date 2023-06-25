السجن المشدد لـ9 متهمين خطفوا عاملا لإجباره على التنازل عن قضايا بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

‏قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات و5 سنوات و3 سنوات لـ9 متهمين اختطفوا عامل وسرقوه تحت تهديد السلاح، وتهديده بالتنازل عن قضايا رفعها وشقيقته ضدهم، لقيامهم ببيع المخدرات أمام محل شقيقته، وذلك بكفر الروك مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا لـ6 متهمين وغيابيا لثلاثة آخرين، وذلك بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول فى القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد أيضا 5 سنوات لثلاث متهمين، وكذلك السجن المشدد ثلاث سنوات لـ5 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادى، ومحمد طه محمد، فى القضية رقم 29395 لسنة 2022 جنح مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2363 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة.

وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن، وغيابيا على المتهم الثانى والسادس والتاسعة وذلك بمعاقبة المتهم الاول "محمود.ع.م"، بالسجن المشدد 10 سنوات فيما اسند الية والزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة كلا من "محمد.ع.ك.ش"، وشقيقة "أحمد.ع.ك.ش"، و"محمود.أ.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات عما اسند اليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وكذلك معاقبة كلا من "أحمد.ج.ع"، و"فريد. ع.ك.ش"، "أحمد.إ.م"، وأشقاء المتهم الاول "محمد. ع.م"، و"فاطمة.ع.م"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.