الرئيس الفرنسي ماكرون: تمرد فاجنر يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن تمرد فاجنر يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت نغم كابس الإعلامية والمحللة في سبوتنيك، إن الجيش الروسي هو من حقق الانتصارات في أوكرانيا وليس فاجنر، والرئيس الروسي ترك الخيار لقوات فاجنر البقاء مع الجيش الروسي، من الروس الذين يحملون الجنسية الروسية.

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بريجوجن سيستمر مع قواته بتقديم خدمات مثل أي مؤسسة عسكرية خاصة، في بريطانيا وفي أوروبا هناك مؤسسات كثيرة شبيهة بفاغنر تقدم الخدمات العسكرية والقتالية مقابل المال.