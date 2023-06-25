اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 04:36 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مدغشقر بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 25 يونيو 2023 03:02 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مدغشقر بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئاسة الجمهورية

مدغشقر



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