الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مدغشقر بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مدغشقر بذكرى يوم الاستقلالالأحد، 25 يونيو 2023 03:02 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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