اليوم السابع
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الحكومة تنفى تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد بالمحافظات

الأحد، 25 يونيو 2023 12:44 م
الحكومة تنفى تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد بالمحافظات انفوجراف
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات  والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقاً لما هو متبع خلال السنوات السابقة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
انفوجراف
انفوجراف
 
 

قبول التنسيق بالجامعات

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

البحث العلمي

خليك واعى



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