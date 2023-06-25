الجيش الموريتانى يؤكد مصادرة أكثر من طن من الكوكايين

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أعلن الجيش الموريتانى أنه تمكن من إيقاف سفينة بها أكثر من طن من مخدر الكوكايين فى شواطئ موريتانيا.



وأكد فى بيان أنه بناء على معلومات استخباراتية تمكنت الطوافة «كوركول» التابعة للبحرية الوطنية، من توقيف السفينة التى تحمل أزيد من 1200 كج من الكوكايين.



وأشار الجيش الذى عرض بالصور السفينة والمواد المصادرة أن العملية كانت بتنسيق تام مع الجمارك الوطنية فى أقصى الجهة الشمالية الغربية من المنطقة الاقتصادية الخالصة، بعد أيام من الرصد والمتابعة.



وقال الجيش إن السفينة نقلت إلى ميناء نواكشوط فى ظروف مناخية بحرية بالغة الصعوبة..وسلم الجيش طاقم السفينة وحمولتها للدرك الوطنى لبدء التحقيق فى العملية التى وصفها البيان بالنوعية والتى تؤكد يقظة الجيش وجاهزيته لحماية الحوزة الترابية.