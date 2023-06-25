التنمية الصناعية: مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية بـ600 مليون جنيه

كتب إسلام سعيد

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية و زيكسي اليابانية للاستماع الى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لانتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الارض من الهيئة وانهاء كافة التصاريح اللازمة، وذلك بحضور المهندس هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال والمهندس احمد سليمان نائب الرئيس والمدير التنفيذي ومن الجانب الياباني السيد ياميشتا والسيد تانسويا اعضاء مجلس ادارة زيكسي اليابانية.

وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لانتاج اجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة 600 مليون جنيه على مساحة 3500م٢، مشيرا الى اهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية الى السوق المصري وخاصة ان قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير حيث تنوى الشركة تخصيص 70% من انتاجها للتصدير للاسواق الخارجية مثل امريكا الجنوبية وافريقيا والشرق الاوسط.

ونوه رئيس الهيئة إلى أن ازدياد طلبات الاستثمار المحلى والاجنبي تعد ثمرة الجهود التى تبذلها الحكومة من اجل تيسير بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري الصناعي فضلا عن الحوافز والتيسيرات الكبيرة والتطوير الاجرائي الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا على استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة وكل الدعم للمشروع من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الإنتاج .

ومن جهته اشاد هاني سليمان رئيس الشركة بالتيسيرات الكبيرة التى وفرتها الهيئة للمشروع للحصول على الارض وانهاء اجراءاته في اسرع وقت، مؤكدا على ان الشراكة مع الجانب اليابانى تضمن انشاء خط انتاج بخبرات يابانية والتى لها الباع الكبير في هذه الصناعة حيث تمتلك الشركة اليابانية 11 فرعا حول العالم، وبأعلى التكنولوجيات العالمية حيث أن المشروع سيكون الاول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي المصري الحالى هي التى دفعت الجانب اليابانى لاقامة المشروع بالشراكة مع يوجي ميديكال مؤكدا ان المشروع يعد خطوة اولي نحو التوسع وإقامة سلسة مصانع متخصصة في المجال الطبي المعملي.