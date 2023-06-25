التخطيط: الانتهاء من إنشاء 400 وحدة إسكان اجتماعى بأسوان

كتبت أسماء أمين

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أنه تم إنشاء حوالي 400 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي ، بمحافظة أسوان خلال خطة العام المالى 21/2022.

وأوضح التقري، أنه تم الانتهاء من 19 مشروعا ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور و75 مشروع ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية منها إنشاء مبنى مجمع مصالح حكومية، إحلال وتجديد مبنى حي شرق بمركز أسوان، إلى جانب استكمال وتوسعة مبنى المركز التكنولوجي بكوم أمبو، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر العمل المناخي تم الانتهاء من 97 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، وتنفيذ وتطوير 7 حدائق، وتوريد 340 معدة نظافة.

وأشار التقرير، إلى الانتهاء من تنفيذ 328 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، بمحافظة أسوان في 7 قطاعات تشمل (الكهرباء، التعليم، الصحة، النقل، الري، الإسكان، التنمية المحلية) بتكلفة استثمارية كلية بلغت 2.3 مليار جنيه.