اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 09:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: الانتهاء من إنشاء 400 وحدة إسكان اجتماعى بأسوان

الأحد، 25 يونيو 2023 09:00 م
التخطيط: الانتهاء من إنشاء 400 وحدة إسكان اجتماعى بأسوان اسكان ارشيف
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم إنشاء حوالي 400 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي ، بمحافظة أسوان خلال خطة العام المالى 21/2022.
 
وأوضح التقري، أنه تم الانتهاء من  19 مشروعا ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور و75 مشروع ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية منها إنشاء مبنى مجمع مصالح حكومية، إحلال وتجديد مبنى حي شرق بمركز أسوان، إلى جانب استكمال وتوسعة مبنى المركز التكنولوجي بكوم أمبو، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر العمل المناخي تم الانتهاء من 97 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، وتنفيذ وتطوير 7 حدائق، وتوريد 340 معدة نظافة.
 
وأشار التقرير، إلى الانتهاء من تنفيذ 328 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، بمحافظة أسوان في 7 قطاعات تشمل (الكهرباء، التعليم، الصحة، النقل، الري، الإسكان، التنمية المحلية) بتكلفة استثمارية كلية بلغت 2.3 مليار جنيه. 
 
 
 

اسكان اجتماعى

وحدة اسكان اجتماعى

وزاره التخطيط

محافظة اسوان



الموضوعات المتعلقة

أكثر من مليونى حاج يقفون على عرفات بعد غدٍ.. بعثة حج القرعة تسكن الحجاج بمحيط الحرم المكى تمهيدا لتصعيدهم للركن الأعظم.. و217 سريرًا فى المشاعر المقدسة وأكثر من 1000 مروحة رذاذ للتعامل مع ضربات الشمس.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 01:00 م

وزير الإسكان يتابع إعادة ضخ المياه من "رى القنطرة غرب" إلى ترعة بورسعيد

الأحد، 25 يونيو 2023 12:36 م

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة الرسوة للوقوف على معدلات ضخ المياه

الأحد، 25 يونيو 2023 05:15 م

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان منظومة مياه الشرب بمدينة بورسعيد

الأحد، 25 يونيو 2023 05:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة