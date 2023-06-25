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البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

الأحد، 25 يونيو 2023 11:18 م
البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثانى
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قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث البابا تواضروس الثانى برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرنى أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذى يعين مساعيكم فى تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين".

واختتم البابا تواضروس الثانى برقيته قائلا: "دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

 

 


مصر

الكنيسة الأرثوذكسية

البابا تواضروس الثانى

عيد الأضحى



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