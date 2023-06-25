الاحتلال يعتقل 3 أطفال فلسطينيين من "نابلس" وأسيرًا مُحررًا من "القدس"

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة أطفال فلسطينيين، عقب اقتحام مدينة "نابلس"، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال سكان من "نابلس" إن دوريات تابعة للاحتلال اقتحمت المدينة، وتمركزت بالقرب من شارع تل ومنطقة نابلس الجديدة، وسط اندلاع مواجهات، تخللها اعتقال ثلاثة أطفال لم تُعرف هويتهم بعد.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وأغلقت بعضها بشكل كامل، الأمر الذي تسبب في أزمة مرورية خانقة.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر سليمان أبو غوش، من مخيم "قلنديا"، الواقع خارج الجدار الفصل العنصري.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت المُخيم، واقتحمت منزل الأسير وفتشته قبل أن تقوم باعتقاله من جديد.