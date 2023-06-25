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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى ودرجات الحرارة المتوقعة

الأحد، 25 يونيو 2023 04:53 م
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى ودرجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الإثنين 3 يوليو.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه خلال هذه الفترة يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون  معتدلا على كافة الأنحاء.
 
وعن أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة ، تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وعن حالة الملاحة البحرية، البحر المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج 2:1.5 متر البحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج 2.5:2 متر.
 
ووجهت هيئة الأرصاد نصائح وإرشادات وهى: 
 
ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.
 
تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرا. الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم القيادة بهدوء فى الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية. الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.
 
 
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