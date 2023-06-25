اعترافات لصوص الدراجات النارية فى روض الفرج: نفذنا 4 جرائم بأسلوب "توصيل الأسلاك"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن العاطلين، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية فى منطقة روض الفرج، أقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا على كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة .

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.