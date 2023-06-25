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ارتياح طلاب ثانوية عامة بالمنوفية من امتحان الجغرافيا وتباين الآراء حول الكيمياء

الأحد، 25 يونيو 2023 01:24 م
ارتياح طلاب ثانوية عامة بالمنوفية من امتحان الجغرافيا وتباين الآراء حول الكيمياء امتحانات الثانوية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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سيطرت حالة من الفرحة العارمة بين طلاب الثانوية العامة بامتحانات مادة الجغرافيا بينما كانت الآراء متباينة بامتحان مادة الكيمياء. 
 
وقال محمود عونى، طالب بالقسم الادبى، إن امتحان مادة الجغرافيا جاء فى متناول الطالب المتوسط، قائلا أنه سيقوم باستغلال إجازة العيد مع محمد على بمادة التاريخ. 
 
وأضاف أن محمود محمد، أن مادة الكيمياء جاء بها بعض النقاط الصعبة التى تفرق بين الطلاب ، مؤكدا أنه كان فى مجملة جيدا إلى حد كبير.
 
وأشار محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتاً إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.
 
وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ،  على أنه سيتابع بنفسه و على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.
 
موجهاً بالمتابعة الدورية لانتظام سير الإمتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظاً على انتظام العملية التعليمية. 

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