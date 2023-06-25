اتفاقية بين الجزائر والصين لإنشاء شركتين لاستخراج خامات الحديد وتصنيعها

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وقعت وزارة الطاقة الجزائرية، مساء السبت، على اتفاقية مع الائتلاف الصيني المكون من 3 شركات صينية، لإنشاء شركتين جزائرية صينية؛ لاستغلال منجم غار جبيلات بولاية تندوف جنوب غربي الجزائر، والذي يمتلك احتياطات مقدرة بأكثر من 3 مليارات طن من الحديد الخام.

وأوضحت الوزارة الجزائرية - في بيان - أن الاتفاقية تنقسم إلى جزئين؛ الأول يتعلق باستغلال منجم غار جبيلات بتندوف، والثاني هو إنشاء مصنع لتحويل خامات الحديد المستخرجة من المنجم إلى مواد نصف مصنعة (البلاطات)، بولاية بشار جنوب غربي الجزائر.

يذكر أن منجم غار جبيلات ينقسم إلى 3 مناطق وهي غار جبيلات وسط، شرق، وغرب، وتبلغ مساحته الإجمالية 40 ألف هكتار، مع سهولة في استغلاله لتواجده في مساحة مفتوحة ومسطحة باحتياطات تقدر ب3،5 مليار طن من خام الحديد.