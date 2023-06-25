اليوم السابع
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إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المنوفية خلال عيد الأضحى

الأحد، 25 يونيو 2023 05:00 ص
إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المنوفية خلال عيد الأضحى الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى.
 
وأكد الدكتور خالد عبد الغنى  وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، فى تصريح خاص لليوم السابع ، أنه تم إلغاء الإجازات خلال أيام عيد الأضحى  بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الدم والأمصال بالمستشفيات.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ، خلال أيام عيد الأضحى ، وخاصة المستشفيات العامة والمركزية الكبرى، تحسبا لاستقبال أى طوارئ.
 
وأكد عبد الغنى أنه خلال أيام العيد سوف أقوم بجولات مفاجئة على المستشفيات لمتابعة سير العمل بها ، للتأكد من وصول الخدمات الصحية للمرضى على أفضل مستوى.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

عيد الاضحى

صحة المنوفية



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