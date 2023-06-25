إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المنوفية خلال عيد الأضحى

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، فى تصريح خاص لليوم السابع ، أنه تم إلغاء الإجازات خلال أيام عيد الأضحى بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الدم والأمصال بالمستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ، خلال أيام عيد الأضحى ، وخاصة المستشفيات العامة والمركزية الكبرى، تحسبا لاستقبال أى طوارئ.

وأكد عبد الغنى أنه خلال أيام العيد سوف أقوم بجولات مفاجئة على المستشفيات لمتابعة سير العمل بها ، للتأكد من وصول الخدمات الصحية للمرضى على أفضل مستوى.