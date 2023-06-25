اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى

الأحد، 25 يونيو 2023 03:55 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى اتجاه العاصمة الإدارية، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الدائرى الأوسطى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 9 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن القاهرة



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