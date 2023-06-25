إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق الغردقة - غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب مساء اليوم الأحد 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى .

كان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب وتحديدا بمنطقة رأس شقير.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، كما تبين أن المصابين هم: الهم جمال المصرى 39 سنة كدمات وسحجات متفرقة، اسيل مصطفى محمد 10 سنوات كدمات وسحجات متفرقة، اياد مصطفى محمد 7 سنوات كدمات وسحجات متفرقة، حمدية شحاتة مهتى 69 سنة كدمات وسحجات متفرقة، مصطفى محمد احمد 43 سنة كدمات وسحجات متفرقة، عمر مصطفى محمد 9 سنوات كدمات وسحجات متفرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.