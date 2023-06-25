إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بمركز رشيد بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولة بالقرب من مدينة رشيد.

وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزى لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .