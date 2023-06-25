إصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى فى البدرشين

أصيب 14 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى البدرشين ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 14 شخصا ونقلوا إلى المستشفى.
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