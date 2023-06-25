إصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى فى البدرشين

كتب ـ عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب 14 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.